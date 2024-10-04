Ebubekir Şahin’in çiftliği

Halkbank Yönetim Kurulu üyesi de olan Ebubekir Şahin’in yönettiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) adeta Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP ve MHP’nin çiftliği oldu. BirGün’ün akrabalarını RTÜK’e yönetici yaptığını ortaya çıkardığı Ebubekir Şahin’in imza attığı yeni atamalar ortaya çıktı.

RTÜK’ün başına geçtiği günden beri muhalif kanallara ceza yağdıran ve bu nedenle de iktidarın komiseri olarak nitelendirilen Ebubekir Şahin, koruma polisi Rıdvan Usta’yı danışman olarak atadı. Bir süre önce emekli olduğu öğrenilen Usta, BirGün'e “Daha önce Şahin’in koruması olduğu ve şimdi de danışman olarak RTÜK’te görev yaptığını” söyledi.

MHP’LİLERİ AKRABALARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağ kolu olarak bilinen Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’in eşi Hatice Çeliker de 2019 yılında RTÜK Strateji Dairesi Başkanı olarak atandı. Çeliker kısa süre önce daha kritik bir görev olarak kabul edilen Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı’na daire başkanı olarak atandı. Çeliker görevlendirmesi ile ilgili soruları yanıtlamadı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın kardeşi Hikmet Alp Karakaya’nın da RTÜK’te müdür olduğu öğrenildi. Daha önce kadrosunun MHP’li bir ilçe belediyesinde olduğu ve daha sonra RTÜK’e geçtiği belirtilen Karakaya da BirGün’ün sorularını yanıtsız bıraktı.

SARAY’DAN RTÜK’E…

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın ekibinde “uzman” olarak yer alan Mehmet Gülünay’ın oğlu Abdullah Gülünay ile damadı Mehmet Avcı da RTÜK’te yönetici yapılan isimler arasında yer alıyor. Abdullah Gülünay, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Mehmet Gülünay, oğlu ve damadı ile ilgili bir açıklama yapmayacağını ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yeğeni Deniz Güler de RTÜK Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Güler, “Devlet memuru olduğunu ve bir açıklama yapamayacağını” söyledi

RTÜK’ün ilişkili kurumu olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Genel Müdür olan Neşe Çıldık’ın kardeşi Ferudun Çıldık ise RTÜK İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nda daire başkan yardımcılığı koltuğunda oturuyor. Çıldık, “Mali işler uzmanıyım” dedi ve liyakat sahibi olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olan Elif Nur Yaman Saçal’ın eşi Burak Saçal da RTÜK’te yönetici olan isimlerden. Saçal, kurumda yönetici olduğunu doğruladı.

Danıştay Üyesi Doç. Dr. Gürsel Özkan’ın eşi Hacer Özkan da RTÜK’te yönetici olarak görev yapıyor. BirGün’ün ulaştığı Hacer Özkan, daha önce Adalet Bakanlığı’nda çalıştığını ve Şahin döneminde RTÜK’e geçtiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in eşi Feyza Gizligider de RTÜK'te daire başkanı olarak görev yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybettikten sonra yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yapılan AKP’li Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum’un da RTÜK’te çalıştığı biliniyor. RTÜK Basın Danışmanlığı'ndan, BirGün'ün kurumdaki eş, dost, akraba atamalarına ilişkin soruları üzerine “Kurumumuz ve çalışanlarımız hakkında açıklamamız olmayacak” karşılığı verildi.

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YÖNETİCİ VE ÇALIŞAN ARTTI

RTÜK’ün faaliyet raporları da kurumdaki personel artışını gösteriyor. Raporlarda yer alan bilgilere göre, Ebubekir Şehir RTÜK Başkanlığı koltuğuna oturduğunda kurumda 33'ü yönetici 434 kişi görev yapıyordu. Ebubekir Şahin’in ardından, 2022’de yönetici sayısı 33’ten 51’e, kurumda çalışanların sayısı İse 434’ten 635’e fırladı.