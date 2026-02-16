Ebubekir Şahin’in kızı sınavsız memur yapıldı, soruşturma haberi yapana açıldı!

HABER MERKEZİ

BirGün’ün 31 Ocak’ta, “Kızı Türk Telekom'dan Rekabet Kurumu'na” başlığıyla yayımlanan haberinin Türk Telekom CEO'su ve eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in talebiyle erişime engellenmesini ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ebubekir Şahin’in kızı Zeynep Melike Şahin'in Rekabet Kurumu’na istisnai kadrodan sınavsız memur yapıldığını ortaya çıkaran BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında soruşturma başlattı.

Arı, Şahin’in şikâyetiyle “Hakaret” suçundan başlatıldığı bildirilen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Arı ifadesinde “Ebubekir Şahin gerek önceki görevleri gerek ise mevcut görevi dolayısıyla kamuya mâl olmuş bir kişidir. Kızının sınavsız memur yapılması da haber değeri taşımaktadır ve bunun haber olması da sıradan bir gazetecilik faaliyetidir… Bir suç işlemedim, sadece gazetecilik yaptım” dedi.