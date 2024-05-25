ECB yetkilisinden faiz indiriminde eylül uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, haziranda faiz indiriminin başlaması durumunda bir sonraki indirim için eylül ayına kadar beklemek gerekebileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, "Eğer haziran ayında faiz indirimi olursa belki eylül veya temmuz ayına kadar beklememiz gerekebilir ama bunu konuşmak için henüz erken" dedi.

Bloomberg’e konuşan ECB yetkilisi Nagel çok hızlı gevşeme riskine dair uyardı. Enflasyonun gelecek ay da yavaşlayacağını belirten Nagel gelecek ay ilk faiz indirimi olasılığının arttığını dile getirdi.

Nagel ‘Belirsizliklerin olduğu bir ortamda arka arkaya faiz indirimi olup olmayacağına’ dair soruya "Otopilotta faiz indirimleri olmayacak. Son iki yılda verileri yakından takip ediyoruz, bu süreç devam edecek. Eğer haziran ayında faiz indirimi olursa belki eylül veya temmuz ayına kadar beklememiz gerekebilir ama bunu konuşmak için henüz erken" yanıtını verdi.

Nagel dünyada çok fazla belirsizlik ve jeopolitik risk olduğunu dile getirdi.

ABD ile Euro Bölgesi’nin ekonomik anlamda farklı olduğunu belirten Nagel para politikasında ayrışmaya dair "Euro Bölgesi’nde enflasyon düşüyor. Fed’in bazı etkileri olabilir ancak Avrupa Merkez Bankası kendi politikasını uyguluyor. Bizim için temel odak noktası Euro Bölgesi’nden gelen veriler" şeklinde konuştu.

Kaynak: BloombergHT