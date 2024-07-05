Ece Güner ve Serkan Özcan, İmamoğlu’nun danışmanlığına getirildi

İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Ece Güner ve Gelecek Partisi’nin eski sözcüsü Serkan Özcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı oldu.

Yerel seçim sürecinde İYİ Parti'den istifa eden Ece Güner ile Gelecek Partisi’nden istifa eden Serkan Özcan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı oldu.

Serkan Özcan siyaset ve ekonomi alanında, Güner ise uluslararası hukuk alanında İmamoğlu’na danışmanlık yapacak.

Güner, haberi sosyal medya X hesabı üzerinden duyurdu.

Güner açıklamasında şu ifadelerini kullandı:

"İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni ‘Başkan Danışmanı’ göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, çok çalışacağız. Tam Yol İleri!”

İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni “Başkan Danışmanı” göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum.

[Ayrıntılar aşağıda İBB açıklamasında].



Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız.



Tam Yol İleri! pic.twitter.com/Q6QVt4n35O — Av. Ece Güner (@AvEceGuner) July 5, 2024

PARTİSİNİN ADAY ÇIKARMASINI ELEŞTİRMİŞTİ

Güner, 14 Aralık 2023’te yaptığı yazılı açıklamayla Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığını yeniden kazanmasının önemini vurgulayarak ve İYİ Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararını eleştirmişti.

Güner, “Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir” diyerek görevinden istifa etmişti.

KONGRE SÜRERKEN İSTİFA ETMİŞTİ

Serkan Özcan X’te yaptığı açıklamada “Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum. Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum.



Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim.@ekrem_imamoglu — Serkan Özcan (@serkanozcan1) July 5, 2024

Özcan, 14 Ocak 2024'teki Gelecek Partisi kongresinde kendi isteğiyle görevinden ve partisinden ayrıldığını açıklamıştı.