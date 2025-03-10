Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da bulunan Belgrad ormanında kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in son konuştuğu arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Gürel ile sık sık dertleştiklerini söyleyen Özge A.Ö., Ece Gürel'in kendisine “Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım" dediği öğrenildi.

Kağıthane'de oturduğu evinden dolaşacağım diye çıktıktan sonra Belgrad ormanlarında kaybolan 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel, yoğun çabalar sonucu 4 gün sonra bulunmuş, ancak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

Kağıthane'de yaşadığı evden 2 Mart günü çıkan ve bir daha dönemeyen 36 yaşındaki mimar Ece Gürel'in, iş yerinde yaşadığı problemleri olduğu ve ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilmişti. Eşinin beyanına göre Gürel, yürümek için Belgrad Ormanı'na gitmiş ve burada kaybolmuştu. 4'nücü günün sonunda bulunan Gürel, hastaneye kaldırılmış ancak 1 gün sonra hipotermiye bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybetmişti. Polis, Gürel ile son konuşan kişi olarak bilinen İngiltere'deki arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesini 5 Mart'ta geldiği İstanbul'da aldı.

"İŞ TANIMIMDA OLMAYAN ŞEYLER YAPTIRMAK İSTEDİLER"

Özge A.Ö.'ün ifadesinde Ece Gürel'in neşeli ve hayata bağlı biri olduğunu belirterek, sık sık konuştuklarını dertleştiklerini, kayboluşundan biri iki gün önce ise moralinin çok bozuk olduğunu söylediği öğrenildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö., "Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona canı çok sıkkındı. 'Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım' diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu" dedi.

"OTURDUM RUHUM GERİDE KALDI YAZDI"

"Kaybolduğu gün bana 'Ben Atatürk Arberetumuna gidiyorum' dedi" diyen Özge A.Ö. "Daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad ormanına gitmiş. Bana 'Ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum' dedi. Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım" dedi.

"NEFES ALMAK İSTİYORUM"

Ece Gürel'in astrolomi ilgisinin olduğunu çeşitli dersler aldığını biliyorum diyen Özge A.Ö., "O gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi. İşyerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı, dedi. Cadılık eğitimi cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok. Ece astrolomi ile ilgilenir o alanda eğitim alırdı" ifadelerini kullandı.