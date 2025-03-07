Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı anlar ortaya çıktı

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in yarışma programına katıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’nin gündemine oturan Gürel’in, Bloomberg HT’de yayımlanan Süper Bulmaca programına katıldığı ve burada kendini tanıttığı görüldü.

Gürel, programda peyzaj mimarı olmak istediğini ancak sektörde yaşadığı zorluklar nedeniyle üçüncü üniversitesini okuduğunu anlattı.

Aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini belirtti.

Programda Gürel’in, dört ayda 12 kilo verdiği ve azimli biri olduğu da vurgulandı.

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NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'den haber alınamamıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda geniş çaplı arama çalışması başlatılmış, çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalara katılmıştı.

4 Mart'ta yürütülen aramalar sırasında Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışmaları sonucunda, Gürel dün gece saat 01.15 sıralarında sarp ormanlık alanda yaralı halde bulunmuş ve Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ece Gürel'in kalbi durmuş ve doktorların müdahalesiyle Gürel yeniden yaşama döndürülmüştü.

Gürel tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetmişti.