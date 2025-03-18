Ece Üner adli kontrolle serbest bırakıldı

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

Soruşturma başlatılmıştı: Ece Üner'in Halk TV binasından adliyeye götürüldüğü görüntülerhttps://t.co/ngAbwrtCdV pic.twitter.com/E7N4kvuOTQ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 18, 2025

ECE ÜNER: İFADEYE ÇAĞRILDIM

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim" diyen Üner, "İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz. — Ece Üner (@eceuner12) March 18, 2025

SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından ifadeye çağrılan Ece Üner'in ifade işlemleri sona erdi.

Üner, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimliğe sevk edilen Üner, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

ECE ÜNER'DEN AÇIKLAMA

Serbest kalmasının ardından açıklama yapan Üner, "Mağdur olduğum bir davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım. Çok uzun süredir Ergenekon, Balyoz döneminde olduğu gibi birçok insanı intihara sürükleyen, bir çok insanı hapse attıran, aileleri parçalayan, birçok kıyıma sebep olan bir kişi çok uzun süredir beni, ailemi hedef alıyor" dedi.

Üner, şunları söyledi: "İftira atarak, aşağılayarak, yalan söyleyerek ve aynı dönemden birtakım dersler alınmış olmasına rağmen, 'kandırıldık' denmiş olmasına rağmen aynı dönemin işaretlerini görüyor olmam ve bir kişi tarafından açık hedef haline getirilmiş olmam, onun sonuçları olarak tehdit altında yaşıyor olmam, bütün bunlar dolayısıyla İsmail Saymaz'ın itibar suikasti kelimesini üstüme alındım. Aynı itibar suikastinin mağduru olarak tam da bugün, söz konusu şahıs Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili suç duyurusunda bulunacakken mağdur olduğum davanın şüphelisi oldum."