Ece Üner beraat etti

Halk TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Ece Üner'in yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ece Üner, avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Üner'in yorumunun eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı iddiasıyla hakkında ceza verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan Üner, "Adaletin olduğu yerde umut vardır, bu vatanın evladı olarak umudumu beslemek istiyorum" dedi.

Mahkeme, Üner'in 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından beraatine karar verdi.