Ece Üner hakkında adli kontrol talebi

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

Soruşturma başlatılmıştı: Ece Üner'in Halk TV binasından adliyeye götürüldüğü görüntülerhttps://t.co/ngAbwrtCdV pic.twitter.com/E7N4kvuOTQ — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 18, 2025

ECE ÜNER: İFADEYE ÇAĞRILDIM

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim" diyen Üner, "İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz. — Ece Üner (@eceuner12) March 18, 2025

ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık tarafından ifadeye çağrılan Ece Üner'in ifade işlemleri sona erdi.

Üner, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.