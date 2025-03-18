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Ece Üner hakkında adli kontrol talebi

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. İfade işlemleri sona eren Üner, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Güncel
  • 18.03.2025 14:44
  • Giriş: 18.03.2025 14:44
  • Güncelleme: 18.03.2025 16:56
Kaynak: Haber Merkezi
Ece Üner hakkında adli kontrol talebi
Fotoğraf: DepoPhotos

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılık, Üner’in ifadesinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat vererek hazır edilmesini istedi.

ECE ÜNER: İFADEYE ÇAĞRILDIM

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim" diyen Üner, "İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Savcılık tarafından ifadeye çağrılan Ece Üner'in ifade işlemleri sona erdi.

Üner, yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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