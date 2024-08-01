Ece Üner'in yeni adresi belli oldu

Haber spikeri Ece Üner, Halk TV'ye geçtiğini açıkladı.

Haber spikeri Ece Üner, yeni adresinin Halk TV olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üner, "Halk'ın en iyi bülteni için çok çalışacağız. Halkın Halk için Halk tarafından en doğru şekilde bilgilendirilmesi için Halk TV ailesine katıldım" dedi.

Halkın Halk için Halk tarafından en doğru şekilde bilgilendirilmesi için Halk Tv @halktvcomtr ailesine katıldım. Sevgili @cafermahiroglu ve çok sevdiğim meslek büyüğüm ve ağabeyim @SuatToktas’la beraber Halk’ın en iyi bülteni için çok çalışacağız🙏 https://t.co/tdA3CbriD9 — Ece Üner (@eceuner12) July 31, 2024

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da yeni sezonda ana haber bültenini Ece Üner'in sunacağını belirterek "Bir ekran yüzü daha, olması gereken yerde. Ece Üner yeni dönemde Halk Ana Haber ile karşınızda olacak. Hoşgeldin Ece" dedi.

Şubat ayı başında Sözcü TV'de çalışmaya başlayan Üner, yaklaşık 5 buçuk ay sonra ayrıldığını duyurmuştu.