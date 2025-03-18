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Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını belirterek, "İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 18.03.2025 14:44
  • Giriş: 18.03.2025 14:44
  • Güncelleme: 18.03.2025 14:48
Kaynak: Haber Merkezi
Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldı

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını bildirdi.

Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim" diyen Üner, "İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

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