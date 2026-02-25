‘echos’ sergisi 28 Şubat’ta Pera’da

Kültür Sanat Servisi

Tahran merkezli Shiva Zahed Gallery, 28 Şubat’ta İstanbul Beyoğlu'ndaki Pera’da kapılarını açıyor.

Galerinin açılış sergisi 'echos', 25 Nisan'a kadar sanatseverleri ağırlayacak. Sergide, iki önemli İranlı sanatçı; Fereydoun Ave ve Shaqayeq Arabi’nin çalışmaları yer alıyor.

Sergi, Paris ve Dubai ekseninde üretimlerini sürdüren iki sanatçıyı aynı mekânda bir araya getiriyor. İran çağdaş sanatının etkili figürlerinden Fereydoun Ave, resimlerinde ölçülü ve ruh yüklü bir ifade dili kuruyor.