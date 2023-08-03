ECOWAS Dönem Başkanı Tinubu'dan Nijer'deki gelişmelere dostane yaklaşım çağrısı

ABUJA (AA) - Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijer'deki darbe nedeniyle arabuluculuk yapacak heyete gelişmelere dostane yaklaşmaları çağrısında bulundu.

ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Nijer'deki darbenin ardından arabuluculuk için bu ülkenin yanı sıra Libya ve Cezayir'e de gidecek olan heyetleri başkent Abuja'da kabul etti.

Tinubu, heyetlerden Afrika barışı ve kalkınması için Nijer'deki duruma dostane şekilde yaklaşmalarını ve çözüme kavuşturulması için tüm paydaşları güçlü şekilde angaje etmelerini istedi.

ECOWAS'ın Nijer'de demokrasinin sağlanmasını istediğini vurgulayan Tinubu, "Kimseye brifing vermek istemiyoruz. Bizim derdimiz demokrasi ve bölge barışıdır." dedi.

ECOWAS, arabuluculuk yapması için eski Nijerya Devlet Başkanı General Abdulsalami Abubakar ve Nijerya İslami İşler Yüksek Konseyi Genel Başkanı (NSCIA) Sa'ad Abubakar'ın Nijer'in başkenti Niamey'e gitmesine karar verdi.

Tinubu da Libya ve Cezayir liderleriyle temaslarda bulunmak üzere Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Babagana Kingibe başkanlığında ayrı bir heyet belirledi.

- Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

- Cuntaya verilen süre azalıyor

ECOWAS, 30 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü zirvede askeri cuntaya, Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayınladıkları ortak bildiride Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geleceği konusunda ECOWAS'ı uyarmıştı.