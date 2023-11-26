ECOWAS, Sierra Leone'deki kışla saldırısını kınadı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Sierra Leone'nin başkenti Freetown'daki kışlaya yapılan saldırıyı kınadı.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, silahlı kişilerin Sierra Leone'de barışı ve anayasal düzeni bozmaya yönelik korkunç planlarının öğrenildiği belirtildi.

Söz konusu saldırının kınandığı ifade edilen açıklamada, bu yasa dışı eyleme katılan herkesin tutuklanması ve yargılanması gerektiği kaydedildi.

ECOWAS'ın hükümetin anayasaya aykırı olarak değiştirilmesine müsamaha göstermeyeceğinin yinelendiğine işaret edilen açıklamada, "ECOWAS ayrıca Sierra Leone hükümeti ve halkını demokrasi ve iyi yönetişimi derinleştirmek, barış ve güvenliği pekiştirmek ve sosyo-ekonomik kalkınmayı teşvik etmek üzere destekleme kararlılığının altını çizmektedir" ifadesi kullanıldı.

Sierra Leone Enformasyon Bakanlığı, gece kışlaya yapılan saldırı sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

Sosyal medyadaki görüntülerde, başkent sokaklarında silah sesleri duyulmuştu.