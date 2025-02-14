Eczacı krizde, halk sağlığı tehlikede

Haber Merkezi

Beyaz önlüklerini giyerek Çemberlitaş’taki İstanbul’da İl Sağlık Müdürlüğü önüne giden eczacılar, ülkede 30 bin noktada sağlık hizmeti veren eczacıların ekonomik zorluklar yaşadığına dikkat çekerek ‘‘Türkiye’nin ve dünyanın ekonomik gerçeklerinden kopmuş İlaç Fiyat Kararnamesi nedeniyle hem eczacı hem hasta mağdur olmaktadır. İlaçta tasarruf adı altında halk sağlığı tehlikeye atılmaktadır’’ dedi.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, burada yaptığı açıklamada eczanelerin ayakta kalamaz hale geldiğine dikkat çekti. Özcan ‘‘İlaç fiyat politikalarındaki tutarsızlıklar, ekonomik dalgalanmalar ve yetkililerin taleplerimizi ısrarla görmezden gelmesi nedeniyle eczanelerimiz derin bir krize sürüklenmiştir. Acil önlemler alınmazsa, eczane iflasları an meselesidir’’ dedi.

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ECZACILARIN ACİL TALEPLERİ

•İlaç Fiyat Kararnamesi, öncelikle günün ekonomik koşullarına uygun olarak ve enflasyon oranlarına göre güncellenmeli.

• Eczanelerin sürdürülebilir bir gelir modeline kavuşması sağlanmalı.

• Eczanelerin ilaç ve sağlık hizmetlerini sürdürebilmesi için “ekonomik koşullara uygun” bir protokol ivedilikle hayata geçirilmeli.