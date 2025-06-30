Eczacı Neşe Gülersoy, Manisa'da mezarı başında anıldı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eczacılık kooperatifçiliğinin öncülerinden olan ve 1979 yılında eczanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden CHP üyesi eczacı Neşe Gülersoy için düzenlenen anma törenine katıldı. Dutlulu, aynı yıl eczanesinde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren CHP Manisa İl Başkanı eczacı Mete Erdem ile Ferdi Zeyrek’in mezarlarını da ziyaret etti.

Başkan Dutlulu, 1979 yılında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden CHP’li Eczacı Neşe Gülersoy için Çatal Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Dutlulu ve beraberindekiler, Gülersoy’un mezarına karanfil bırakarak dua etti.

Yine 1979 yılında eczanesinde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren dönemin CHP Manisa İl Başkanı eczacı Mete Erdem’in ve kısa süre önce vefat eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in mezarları da ziyaret edildi.

Anma programına Dutlulu’nun yanı sıra Manisa Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Duygu Elmas Mutlu, CHP İl Başkan Vekili Şerif Ozan İren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Ali Kılıç, oda üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Neşe ablamızın fikirleri, vizyonu, bugün de bize ışık tutmaya devam ediyor"

Manisa Eczacılar Odası Başkanı Duygu Elmas Mutlu, Neşe Gülersoy’un yalnızca eczacılık alanında değil, toplumsal duyarlılığıyla da öncü bir isim olduğunu belirterek, "Neşe ablamız bizim için kooperatifçiliğin öncüsü olduğu kadar, memleketi için de çok çalışan, kendinden başka herkesi düşünen değerli bir insandı. Manisa’da eczacılık kooperatifçiliğini başlatan isimlerden biriydi. Siyasi olarak da oldukça aktifti. Geçtiğimiz yıl burada kendisini anarken yanımızda olan Merhum Başkanımız Ferdi Zeyrek’i de saygı ve rahmetle anmak istiyorum. Neşe ablamızın fikirleri, vizyonu, bugün de bize ışık tutmaya devam ediyor. Ruhu şad olsun" dedi.

Anma töreninde konuşan Dutlulu, bir meslektaşı olarak Gülersoy’a duyduğu saygıyı dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mesleğini değil, meslektaşlarını önceleyen bir insandı"

"1979 doğumluyum, kendisini tanımadım, ama mesleğe başladığım ilk günden itibaren ismini hep duyduk, onun belgeseliyle mesleğe adım attık. Kendinden önce meslektaşlarını düşünen, dayanışmayı esas alan bir insandı. Hiçbir suçu yokken, katledilen başka bir meslektaşı için bildiri hazırlarken katledildi. Bugün eczacılık mesleği hala dimdik ayakta duruyorsa Neşe ablamız gibi insanların katkısı büyüktür. O, Manisa’da eczacılık kooperatifçiliğini başlatan ilk isimlerden biriydi. Üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen hala onun ulaştığı seviyeye erişebilmiş değiliz. O bir rol modeldi, örnekti. Bize hala yol göstermeye devam ediyor. Bugün burada sadece Neşe Gülersoy’u değil onunla aynı kaderi paylaşan bir başka değerli eczacıyı, Mete Erdem’i de anıyoruz. Eczacı Mete Erdem, aynı zamanda dönemin CHP Manisa İl Başkanı olarak demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkan onurlu bir duruşun temsilcisiydi. Ne yazık ki o da karanlık bir saldırıda hayatını kaybetti. Mete Erdem’i de rahmetle ve minnetle anıyorum. Manisa’da aynı yıl eczanelerinde öldürülen üç eczacıdan biri olan dönemin MHP İl Başkanı, meslektaşım Cemil Çöllü’yü de rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."

Dutlulu, kısa süre önce yaşamını yitiren Zeyrek’i de anarak, şöyle konuştu:

“Biz onun yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için geldik”

"Geçtiğimiz günlerde çok değerli Başkanımızı, Ferdi Zeyrek’i kaybettik. Onun koltuğunu doldurmak gibi bir niyetimiz yok, biz onun yarım kalan hayallerini gerçekleştirmek için geldik. Kendisi bir eczacı değildi, ama mesleki dayanışmanın öneminin fazlasıyla farkındaydı. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi Neşe ablamızın anmasında da bizimleydi. Mimarlar Odası Başkanlığı yapmış biri olarak, Neşe ablamızın yaptığı işlerin kıymetini biliyordu. Ben hem Neşe Gülersoy’u hem de Ferdi Zeyrek’i rahmet ve saygıyla anıyorum."

Mete Erdem unutulmadı

Anma programı kapsamında 1979 yılında Neşe Gülersoy gibi eczanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden dönemin CHP Manisa İl Başkanı eczacı Mete Erdem’in de mezarı ziyaret edildi. Dutlulu ve beraberindekiler, Erdem’in mezarı başında da karanfil bırakarak dua etti.

Dutlulu ve beraberindekiler, Zeyrek’in mezarını da ziyaret edip karanfil bırakarak dua etti.