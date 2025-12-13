Eczacıbaşı deplasmanda set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi’nde Eczacıbaşı, deplasmanda Göztepe’yi 3-0 mağlup etti. TVF Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede turuncu-beyazlılar, setleri 25-22, 25-18 ve 25-20 kazanarak sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı, özellikle hücumda kurduğu üstünlükle oyunun kontrolünü elinde tuttu.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDU

İlk seti 25-22 ile geçen konuk ekip, ikinci sette farkı daha da açarak 25-18’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette de oyun disiplininden kopmayan Eczacıbaşı, seti 25-20 kazanarak mücadeleyi üç sette tamamladı.

İstatistiklerde hücumda açık ara üstünlük kuran Eczacıbaşı, toplamda 48 hücum sayısı üretirken Göztepe 36’da kaldı.

Serviste de etkili bir performans ortaya koyan konuk ekip, 6 servis sayısıyla rakibine üstünlük sağladı. Bloklarda ise Eczacıbaşı’nın 5 sayısına karşılık Göztepe 7 blok sayısı üretti.

Eczacıbaşı'nda Sherridan Atkinson, hücumda 15 sayıyla öne çıkan isimlerden biri olurken, karşılaşmanın en skorer oyuncusu 16 sayıyla yine Atkinson oldu.

Göztepe’de ise Ebrar Karakurt 16 sayıyla takımının en skorer ismi olarak mücadeleyi tamamladı. Serviste Göztepe adına Elif Şahin’in 3 sayılık katkısı dikkat çekerken, blokta Emine Arıcı’nın performansı öne çıktı.

Yaklaşık 90 dakika süren karşılaşmayı 3 bin 500 seyirci tribünden takip etti. Mücadelede başhakemliği Oğuzhan Kıyasoğlu, yardımcı hakemliği ise Engin Duman yaptı.