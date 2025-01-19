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Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Bahçelievler Belediyespor: 0

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 16:10
  • Giriş: 19.01.2025 16:10
  • Güncelleme: 19.01.2025 16:11
Kaynak: AA
Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Bahçelievler Belediyespor: 0

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Eczacıbaşı, ligde 15. galibiyetini aldı. Bahçelievler Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.

Salon: Cebeci

Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kisal, Elif Şahin, Plummer, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek (Simge Aköz, Hande Baladın, Aybüke Özel, Nicoletti)

Bahçelievler Belediyespor: Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Cansın Şurgun, Almodovar, Simay Gazi)

Setler: 25-17, 25-17, 25-15

Süre: 70 dakika

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