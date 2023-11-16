Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa’da 2’de 2 yaptı

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasında Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv’e konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 25-13, 25-16 ve 25-20’lik set skorlarıyla 3-0 kazanarak 2’de 2 yaptı.



Salon: Kolodruma Sport Hall Plovdiv

Hakemler: Macicej Twardowski, Marco Van Zanrwn

Maritza Plovdiv: Hristoskova, Saykova, Dudova, Debell, Krivoshiska, Slavcheva, Pashkuleva (L), Todorova (L), Milicevic

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Naz, Hande, Jack-Kısal, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak, Defne

Setler: 3-0 (13-25, 16-25, 20-25)

Süre: 80 dakika (27,27,26)