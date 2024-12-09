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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın SSC Palmberg'i ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 09.12.2024 13:41
  • Giriş: 09.12.2024 13:41
  • Güncelleme: 09.12.2024 13:41
Kaynak: AA
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın SSC Palmberg'i ağırlayacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın Almanya'nın SSC Palmberg ekibini ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, grubunda geride kalan 3 müsabakanın tamamını kazanırken, haftaya liderlik koltuğunda giriyor.

Konuk ekibin ise geride kalan haftalarda 1 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.

İki takım arasında Almanya'da oynanan müsabakayı İstanbul temsilcisi 3-0 kazanmıştı.

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