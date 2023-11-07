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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Vasas Obuda'yı konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 11:04
  • Giriş: 07.11.2023 11:04
  • Güncelleme: 07.11.2023 11:04
Kaynak: AA
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Vasas Obuda'yı konuk edecek

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Sırp Mirko Jankovic ile Polonyalı Wojciech Maroszek hakem ikilisi yönetecek.

64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi 2015 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.

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