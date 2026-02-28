Eczacıbaşı Dynavit – Göztepe: 3-1

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Boden, Meliha, Dilay, Maglio, Aybüke (L)

GÖZTEPE: Hande, Nur Sevil, Hollock, İlayda, Atkinson, Marusic, Bihter (L), Nehir (L), Ceren, Nazlı Eda, Haneline, Emine, Ezgi, Rotar

SETLER: 25-9, 25-8, 22-25, 26-24 (3-1)

SÜRE: 105 dakika (20, 18, 33, 24)

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 24’üncü haftasında kendi evinde Göztepe’yle karşılaştı. Rakibini 25-9, 25-8, 22-25 ve 16-24’lük skorlarla mağlup eden ev sahibi ekip, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

24’üncü haftanın diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı:

Beşiktaş-Galatasaray Daikin: 2-3

Zeren Spor-Aydın BBSK: 3-1

Aras Kargo-İlbank: 3-2

Nilüfer Bld. Eker-VakıfBank: 0-3

Türk Hava Yolları-Kuzeyboru: 3-0

FOTOĞRAFLI