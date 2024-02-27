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Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Savino Del Bene

Ajans Haberleri
  • 27.02.2024 11:03
  • Giriş: 27.02.2024 11:03
  • Güncelleme: 27.02.2024 11:03
Kaynak: AA
Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Savino Del Bene

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Floransa kentindeki Wanny Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Eşleşmede İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini yenmesi halinde adını yarı finale yazdıracak.

Turuncu-beyazlı takımın 3-0 veya 3-1 kaybetmesi durumunda İtalyan ekibi tur atlayacak.

Savino Del Bene'nin 3-2 kazanması halinde ise yarı finale yükselecek ekip, oynanacak altın setle belli olacak.

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