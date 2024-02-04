Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları’nı 3-0 mağlup etti
Kaynak: İHA
Sultanlar Ligi 19. haftasında Karayolları’nı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan 25-21, 25-11 ve 25-17’lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Geçtiğimiz yıl şubat ayında meydana gelen deprem felaketlerin anısına sahaya ’Kalplerimiz birlikte, desteğimiz sizinle #BirlikteDahaGüçlü’ yazılı pankart ve tişörtle sahaya çıkan turuncu-beyazlılar, helikopter kazasında hayatını kaybeden vatandaşların anısına da saygı duruşunda bulundu.
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