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Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları’nı 3-0 mağlup etti

Ajans Haberleri
  • 04.02.2024 17:52
  • Giriş: 04.02.2024 17:52
  • Güncelleme: 04.02.2024 17:52
Kaynak: İHA
Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları’nı 3-0 mağlup etti

Sultanlar Ligi 19. haftasında Karayolları’nı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan 25-21, 25-11 ve 25-17’lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. 

Geçtiğimiz yıl şubat ayında meydana gelen deprem felaketlerin anısına sahaya ’Kalplerimiz birlikte, desteğimiz sizinle #BirlikteDahaGüçlü’ yazılı pankart ve tişörtle sahaya çıkan turuncu-beyazlılar, helikopter kazasında hayatını kaybeden vatandaşların anısına da saygı duruşunda bulundu. 


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