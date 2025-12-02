Eczacıbaşı Dynavit - Olympiakos Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Avrupa voleybolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’yi C Grubu’nda temsil eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. İlk maçını kazanarak güçlü bir başlangıç yapan turuncu-beyazlılar, bu kez zorlu Pire deplasmanında sahne alacak. Peki Eczacıbaşı Dynavit - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

ECZACIBAŞI DYNAVİT - OLYMPİAKOS MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat (TSİ) Salon Hakemler Yayın Bilgisi Olympiakos - Eczacıbaşı Dynavit 2 Aralık 2025 Salı (Bugün) 21.00 Melina Merkouri Rentis Spor Salonu (Yunanistan) Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Maciej Twardowski (Polonya) TRT Spor Yıldız

ECZACIBAŞI DYNAVİT TURNUVAYA NASIL BAŞLADI?

C Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Sırbistan temsilcisi OK Zeleznicar ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, etkili oyunuyla maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla grupta iddialı bir başlangıç yapan temsilcimiz, ikinci maçta da kazanarak liderlik avantajını sürdürmek istiyor.

OLYMPİAKOS'UN DURUMU VE MAÇ ÖNCESİ ANALİZ

Ülke: Yunanistan

Salon: Melina Merkouri Rentis Sports Hall (Pire)

Yerel ligde son yılların başarılı ekiplerinden biri

Kadrosunda yabancı oyuncularla birlikte genç Yunan yetenekler yer alıyor

Olympiakos özellikle iç sahada etkili oynayan ve seyirci desteğini iyi kullanan bir takım olarak biliniyor. Eczacıbaşı ise tecrübesi, blok gücü ve hücum çeşitliliğiyle maçın favorisi olarak görülüyor.

C GRUBU GENEL GÖRÜNÜM

Takım O G M Puan Eczacıbaşı Dynavit 1 1 0 3 Olympiakos 1 0 1 0 OK Zeleznicar 1 0 1 0

MAÇ ÖNÜ DEĞERLENDİRME: KRİTİK DEPLASMAN

Eczacıbaşı Dynavit, kadro kalitesi ve Avrupa tecrübesiyle maçın favorisi konumunda olsa da Yunan temsilcisi Olympiakos’un seyirci avantajı sürprizlere kapı aralayabilir. Maç taktik mücadele ağırlıklı geçebilir.

Eczacıbaşı Dynavit - Olympiakos maçı ne zaman?

Maç yarın TSİ 21.00’de oynanacak.

Eczacıbaşı Dynavit maçını hangi kanal yayınlayacak?

Karşılaşmanın TRT Spor veya Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Maç hangi salonda oynanacak?

Maç Yunanistan’ın Pire kentindeki Melina Merkouri Rentis Spor Salonu’nda oynanacak.

Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı maçını oynayacak?

Eczacıbaşı Dynavit, C Grubu 2. hafta maçına çıkacak.

Eczacıbaşı ilk maçta ne yaptı?

Temsilcimiz, ilk maçında OK Zeleznicar'ı 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçına hazır. İlk maçı kazanan temsilcimiz, Olympiakos karşısında da galibiyet arayacak. Avrupa arenasında iddiasını sürdüren Eczacıbaşı için bu maç, grup liderliği yolunda kritik önem taşıyor. Tüm gözler Pire’de olacak.