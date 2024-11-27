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Eczacıbaşı Dynavit, Paris’ten galibiyetle dönüyor

2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint-Cloud’u 3-0 mağlup ederek Fransa’dan galibiyetle ayrıldı.

Ajans Haberleri
  • 27.11.2024 01:44
  • Giriş: 27.11.2024 01:44
  • Güncelleme: 27.11.2024 01:44
Kaynak: İHA
Eczacıbaşı Dynavit, Paris’ten galibiyetle dönüyor

2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fransa temsilcisi Levallois Paris Saint-Cloud’u 3-0 mağlup ederek Fransa’dan galibiyetle ayrıldı. 

Salon: Palais des Sports Marcel- Cerdan
Hakemler: Tudor Pop (Romanya), David Fuentes Fernandez (İspanya)
Paris Saint-Cloud: Tkachenko, Becker, Cugno, Murek, Meyer, Morello, Biemel
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Elif, Gray, Rettke, Nicoletti, Hande, Aybüke (L), Boskovic, Naz, Yaprak, Beyza
Setler: 25-27, 22-25, 21-24
Süre: 97 dakika (32, 32, 23)

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