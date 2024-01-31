Eczacıbaşı Dynavit, Prometey ile karşılaşacak

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, yarın Ukrayna'nın Prometey takımı ile Romanya'da karşı karşıya gelecek.

Mioveni kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, 4 galibiyet ve 2 yenilgi sonucunda B Grubu'nu ikinci basamakta tamamladı. Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Prometey ise E Grubu'nu aynı sıralamada bitirdi.

Turuncu-beyazlı takım, 7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor almaya çalışacak. Play-off turunu geçen ekip, çeyrek finale yükselecek.