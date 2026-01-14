Giriş / Abone Ol
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 4. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede İstanbul ekibi, deplasmanda kaybettiği maçın rövanşını almayı hedefliyor.

Spor
  • 14.01.2026 10:08
  • Giriş: 14.01.2026 10:08
  • Güncelleme: 14.01.2026 10:12
Kaynak: AA
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u konuk edecek
Fotoğraf: AA

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Eldar Zulfugarov (Azerbaycan) ve Wojciech Maroszek (Polonya) hakem ikilisi yönetecek.

Ligde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Eczacıbaşı, grubunda 2. sırada yer alıyor.

İstanbul temsilcisi, Olympiakos ile grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu.

