Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde yarın OK Zeleznicar ile karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, ⁠CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında yarın Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımıyla deplasmanda mücadele edecek.

Hala Sportova'daki mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Serena Salvati (İtalya) ve Maciej Twardowski (Polonya) hakem ikilisi görev yapacak.

Grubunda 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan turuncu-beyazlılar, 2. sırada yer alıyor. Oynadığı 4 müsabakayı da kaybeden OK Zeleznicar ise 4. ve son basamakta bulunuyor.

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki son maçında sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-0 yendi.