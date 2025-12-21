Eczacıbaşı'nı gribal enfeksiyon vurdu

Eczacıbaşı takımda yaşanan sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, takımda grip enfeksiyonunun görüldüğü belirtilerek, tüm sporcuların sağlık ekibi tarafından yakından takip edildiği ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Aybüke Özel, Ebrar Karakurt ve Magdalena Stysiak’ın semptomlarının diğer oyunculara kıyasla daha ağır seyrettiği aktarıldı.

Söz konusu sporcuların maç kadrosunda yer alıp almayacaklarının, karşılaşma öncesinde yapılacak son değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.