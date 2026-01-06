Eczacıbaşı'nın konuğu İtalyan ekibi
Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı evinde Numia Vero Volley'i konuk edecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak
Kaynak: Spor Servisi
Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında yarın İtalya'nın Numia Vero Volley takımını konuk edecek.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmada Predrag Balandzic (Sırbistan) ve Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz) hakem ikilisi görev yapacak.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, ikinci karşılaşmada ise Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.