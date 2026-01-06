Giriş / Abone Ol
Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı evinde Numia Vero Volley'i konuk edecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak

Spor
  • 06.01.2026 10:30
  • Giriş: 06.01.2026 10:30
  • Güncelleme: 06.01.2026 10:38
Kaynak: Spor Servisi
Eczacıbaşı'nın konuğu İtalyan ekibi
AA

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında yarın İtalya'nın Numia Vero Volley takımını konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmada Predrag Balandzic (Sırbistan) ve Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz) hakem ikilisi görev yapacak.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, ikinci karşılaşmada ise Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.

