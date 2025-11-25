Giriş / Abone Ol
Eczacıbaşı'nın Şampiyonlar Ligi mesaisi başlıyor

Eczacıbaşı, Şimpiyonlar Ligi'nde yarın Sırbistan ekibi OK Zeleznicar'ı konuk edecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Spor
  • 25.11.2025 14:34
  • Giriş: 25.11.2025 14:34
  • Güncelleme: 25.11.2025 14:38
DHA

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında yarın Sırbistan ekibi OK Zeleznicar'ı konuk edecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Turuncu-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde Sırbistan'ın OK Zeleznicar, İtalyan temsilcisi Numia Vero Volley ve Yunanistan ekibi Olympiakos ile C Grubu'nda yer alıyor.

Öte yandan Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Aras Kargo’yu konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, sahasında üstün bir performans sergileyerek karşılaşmadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılmıştı.

Eczacıbaşı istikrarlı grafiğini bu hafta da sürdürmüştü. Aras Kargo karşısında oyunun başından sonuna kadar kontrolü elinde tutan turuncu-beyazlılar, üç seti de üstün bir oyunla kazanarak taraftarına rahat bir galibiyet izlettirdi. Ev sahibi ekip hücumda, blokta ve servislerde yüksek verimlilikle oynayarak maç boyunca rakibine üstünlük kurmuştu.

