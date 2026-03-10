Eczacıbaşı - Rzeszow maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan turnuvada Türkiye’yi temsil eden Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ilk maçında Polonya temsilcisi Developres Rzeszow ile karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise kritik mücadele öncesinde “Eczacıbaşı - Rzeszow maçı hangi gün?”, “Eczacıbaşı - Rzeszow maçı saat kaçta?” ve “Eczacıbaşı - Rzeszow maçı hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

Turuncu-beyazlı ekip, kendi sahasında oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak Polonya’da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor.

ECZACIBAŞI - RZESZOW MAÇI NE ZAMAN?

Eczacıbaşı - Rzeszow maçı 11 Mart tarihinde oynanacak. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu çeyrek final ilk karşılaşması 19.00’da başlayacak.

Mücadele İstanbul’daki Eczacıbaşı Spor Salonunda oynanacak ve voleybolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

ECZACIBAŞI - RZESZOW MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merak ettiği karşılaşma yayın bilgisi de belli oldu. Eczacıbaşı - Rzeszow maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi, Türkiye’de geniş bir voleybol izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Eczacıbaşı - Rzeszow maçında uluslararası hakemler görev yapacak. Karşılaşmayı Raquel Portela (Portekiz) ve Ivaylo Ivanov (Bulgaristan) yönetecek.

ECZACIBAŞI ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup aşamasında güçlü rakiplerle mücadele etti. Turuncu-beyazlı ekip, C Grubu’nda son olarak İtalya temsilcisi Numia Vero Volley ile karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, bu önemli galibiyetle çeyrek finale yükselmeyi başardı.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Eczacıbaşı ile Developres Rzeszow arasındaki çeyrek final eşleşmesinin rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü TSİ 22.30’da Polonya’da oynanacak.

Bu karşılaşma, çeyrek final eşleşmesinin sonucunu belirleyecek ve yarı finale yükselen takım belli olacak.

CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KRİTİK MÜCADELE

Eczacıbaşı Dynavit ile Developres Rzeszow arasında oynanacak çeyrek final karşılaşması, Avrupa voleybolunun dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak.

Turuncu-beyazlı ekip, kendi sahasında oynayacağı ilk maçta avantaj elde ederek Polonya’daki rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir skor elde etmeyi amaçlıyor.

Eczacıbaşı - Rzeszow maçı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde büyük bir heyecana sahne olacak. İstanbul’da oynanacak ilk mücadelede turuncu-beyazlı ekip avantaj elde ederek Polonya’daki rövanş karşılaşmasına güçlü bir şekilde gitmek istiyor. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşma, Avrupa voleybolunun dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak.