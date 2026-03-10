Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkıyor

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Polonya’nın Developres Rzeszow ekibini ağırlayacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadelede Portekizli Raquel Portela ile Bulgar Ivaylo Ivanov hakem olarak görev yapacak.

Turuncu-beyazlı ekip, organizasyonun grup aşamasında C Grubu’nu başarıyla tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Eczacıbaşı, gruptaki son maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Numia Vero Volley’i 3-2 mağlup ederek adını son sekiz takım arasına yazdırmıştı.

İki takım arasındaki çeyrek final eşleşmesinin rövanş karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü Polonya’da oynanacak. TSİ 22.30’da başlayacak mücadeleyle yarı finale yükselecek ekip belli olacak.