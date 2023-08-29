Eczacıbaşı Spor Kulübü, geleceğin yıldızlarını arıyor

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün voleybolcu seçmeleri 2 Eylül Cumartesi günü Eczacıbaşı Spor Salonu’nda yapılacak.

Türk voleybolunun lokomotiflerinden olan Eczacıbaşı Spor Kulübü, geleceğin yıldızlarını arıyor.

Binlerce sporcuyu Türk voleyboluna kazandıran Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün voleybolcu seçmeleri 2 Eylül Cumartesi günü Eczacıbaşı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Seçmeye katılacak sporcular için herhangi bir boy kriteri bulunmamakla beraber 2011 ve 2012 doğumlular saat 10.00’da, 2013 ve 2014 doğumlular ise saat 12.00’de seçmelere katılacak.

Seçme öncesi sporculardan kayıt alınmazken, Geleceğe Smaç kampüslerindeki sporcuların ise seçmelere katılması gerekmiyor.