Eczacıbaşı üçüncülüğü kaptı: Şampiyonlar Ligi biletini aldı

Sultanlar Ligi play-off 3-4 serisi ikinci karşılaşmasında Eczacıbaşı, deplasmanda Zeren Spor’u 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Ankara’daki TVF Ziraat Bankkart Salonu’nda oynanan mücadelede turuncu-beyazlı ekip, kritik anlarda ortaya koyduğu oyunla rakibine üstünlük kurdu. Karşılaşmanın setleri 24-26, 25-22, 21-25 ve 17-25 sonuçlandı.

DEVLER LİGİ'NDE OYNAYACAK

Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı, yalnızca ligi üçüncü sırada bitirmekle kalmadı, aynı zamanda 2026-2027 sezonu için CEV Şampiyonlar Ligi bileti almayı da başardı.

Müsabaka toplam 114 dakika sürerken, hakemler Burhan İlhan ve İbrahim Ünal görev yaptı.