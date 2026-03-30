Eczacıbaşı - VakıfBank maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sultanlar Ligi’nde play-off heyecanı hız kesmeden sürerken, voleybolseverlerin gözü bu akşam oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Eczacıbaşı ile VakıfBank, çeyrek final etabının ilk maçında kozlarını paylaşacak. Güçlü iki ekibin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde “Eczacıbaşı - VakıfBank maçı saat kaçta”, “Eczacıbaşı - VakıfBank maçı hangi kanalda” ve “maç şifresiz mi” soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Normal sezon performanslarıyla dikkat çeken iki takımın bu önemli randevusu, play-off serisinin kaderini belirleyebilecek nitelikte görülüyor. Eczacıbaşı sahasında avantaj elde etmek isterken, VakıfBank ise deplasmandan galibiyet çıkararak final yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eczacıbaşı ile VakıfBank arasındaki Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçı bugün oynanacak. Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kritik karşılaşmada hakemler Caner Çildir ve Mehmet Gül görev yapacak. Mücadelenin yüksek tempo ve büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merak ettiği “Eczacıbaşı - VakıfBank maçı hangi kanalda” sorusunun yanıtı da netleşti. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu nedenle maçı takip etmek isteyen sporseverler, mücadeleyi herhangi bir şifreli yayın engeli olmadan canlı olarak izleyebilecek.

TAKIMLARIN NORMAL SEZON PERFORMANSI

Eczacıbaşı normal sezonu nasıl tamamladı?

Turuncu-beyazlı ekip, normal sezonu 20 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Eczacıbaşı, güçlü rakibi karşısında seriye avantajlı başlamak için sahasında kazanmak istiyor.

VakıfBank normal sezonda nasıl bir tablo ortaya koydu?

VakıfBank ise ligi 25 galibiyet ve sadece 1 yenilgiyle zirvede bitirdi. Güçlü performansıyla dikkat çeken ekip, deplasmandan galibiyetle dönerek seride önemli bir üstünlük kurmayı amaçlıyor.

SERİDE FORMAT NASIL İŞLEYECEK?

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride ilk maç büyük önem taşıyor. Serinin ikinci karşılaşması 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

Bu nedenle ilk maçtan çıkacak sonuç, çeyrek final serisinin gidişatı açısından belirleyici olacak.

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK MAÇI BİLGİLERİ

Detay Bilgi Maç Eczacıbaşı - VakıfBank Organizasyon Sultanlar Ligi play-off çeyrek final Tarih Bugün Saat 20.00 Salon Eczacıbaşı Spor Salonu Yayın TRT Spor Yıldız Yayın Türü Canlı ve şifresiz Hakemler Caner Çildir, Mehmet Gül

