Eczacılar ayakta kalma mücadelesi veriyor

Oktay EVSEN

Eczacılar, derinleşen ekonomik kriz ve sağlık politikalarının yarattığı yapısal sorunlar nedeniyle mesleğin sürdürülemez hale geldiğini söyledi. Özellikle bağımsız eczanelerin ağır bir ekonomik kriz altında olduğunu vurgulayan eczacılar “Güçlü bir halk sağlığı sistemi, güçlü ve bağımsız eczaneler olmadan ayakta kalamaz” dedi.

Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hizmet veren 30 bini aşkın toplum eczanesinin sağlık sisteminin en yaygın ve erişilebilir halkası olduğuna dikkat çekildi. Sağlık sisteminin yükünün giderek daha fazla eczanelere yıkıldığını ancak buna karşın eczacıların karar süreçlerinin dışında bırakıldığı ifade edilen açıklamada, yalnızca SGK kapsamında yılda yaklaşık 508 milyon reçetenin eczanelerde işlendiği kaydedildi. Eczanelerin bir “ticari işletme” değil, birinci basamak sağlık hizmetinin temel unsurlarından biri olduğu anımsatılan açıklamada, ülkedeki kronik hastalıkların da hızla arttığına dikkat çekildi.

İŞSİZLİK ARTTI

Eczacılık alanındaki plansız büyümenin genç eczacılar açısından ciddi bir işsizlik sorununa dönüştüğü anımsatılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: "Plansız açılan fakülteler ve kontenjan artışları nedeniyle, artık ülkemizde eczacılık alanında ciddi bir istihdam krizi yaşanmaktadır. 2001 yılında yalnızca 8 olan eczacılık fakültesi sayısı bugün 64’e ulaşmıştır. Kalıcı çözümü için daha planlı ve kalıcı adımlar gerekmektedir. Bunun için yeni eczacılık fakültesi açılışları durdurulmalıdır. Eczacılık eğitimi başarı sıralaması 50 bin ile sınırlandırılmalı, eğitimde kalite ve akreditasyon esas alınmalıdır. Akademik kadrosu yetersiz fakültelerde yeterli öğretim üyesi kadroları açılarak eğitim standartları yükseltilmeli, teknik altyapı eksiklikleri giderilmelidir. Genç eczacıların istihdamı için kamu eczacılığı, klinik eczacılık ve endüstri eczacılığı alanlarında yeni, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam modelleri oluşturulmalıdır. Bu tablo bizlere ilaca erişim sorununun artık yapısal bir mesele haline geldiğini göstermektedir. Bu ciddi bir halk sağlığı sorunudur."

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da yaptığı açıklamada “Geleneksel eczacılık modeli korunmalıdır” diyerek serbest eczanelerin ekonomik olarak güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Saydan "Artan maliyetler, ilaç tedarik sorunları ve sürdürülebilirlik kaygıları, bağımsız eczanelerimizin varlığını tehdit etmektedir. Ancak bilinmelidir ki; güçlü bir halk sağlığı sistemi, güçlü ve bağımsız eczaneler olmadan ayakta kalamaz" dedi.