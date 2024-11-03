Eczacılar iş durduracak

HABER MERKEZİ

Ankara’da yapılan Olağanüstü Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı’nda bir araya gelen Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası eczacıların genel sorunları ve ilaç temini konusunda yaşanan problemleri ele aldı.

Türk Eczacıları Birliği ve 56 Bölge Eczacı Odası tarafından ilaç fiyatlandırması için kullanılan mevcut modelin sürdürülebilir olmadığı vurgulanarak, “1 Ekim 2024 tarihinde sona eren, Birliğimiz ile SGK arasındaki İlaç Temin Protokolü’nün yenilenebilmesi için vatandaşlarımıza eczanelerimizden ilaç hizmeti sunumuna devam edilebilmesini sağlayacak gerçekçi koşulların sağlanması zaruridir" açıklaması yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"İlaç fiyatlandırılması için kullanılan mevcut model sürdürülebilir değildir. Son düzenlemede eczacılık alanının en önemli unsuru olan eczacılar yok sayılmıştır. Haklı taleplerimizin karşılanmaması durumunda Türkiye genelinde eczanelerimizin faaliyetini geçici olarak durdurması, eczanelerimizin kapatılması ve tüm eylem süreciyle ilgili takvimi belirlemek üzere Türk Eczacıları Birliği koordinasyonunda Eczacı Odası Başkanları ile ayrıca bir toplantı gerçekleştirilecektir. İçinde bulunduğumuz krizin müzakere ile çözüme kavuşturulması için kamu ile tüm diyalog kanalları açık tutulacaktır.”