Eczacılardan Erdoğan'a açık mektup: Sağlık sisteminin işleyişi tehdit altında

HABER MERKEZİ

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir açık mektup göndererek, mevcut ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini istedi.

Mektupta, 7 gün 24 saat ilaç ve sağlık hizmeti sunan eczacıların ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu anımsatılarak "Ülkemizin dört bir yanında, köy, kent, belde demeden, yaklaşık 30 bin noktada halkımıza konforlu bir ortamda ilaç ve eczacılık hizmeti sunan biz eczacılar, ne yazık ki son dönemde yaşanan ilaç yoklukları ve eczanelerimizin karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklar nedeniyle büyük bir çıkmaza girmiş bulunmaktayız. Kayıplarımızın telafi edilmesini ve mesleğimizi hiçbir ticari kaygı duymadan sürdürebilmeyi arzu ediyoruz. İlaçların bulunamıyor olması, biz eczacılardan ziyade toplum sağlığının ciddi bir sorunu haline gelmiş olup ilaç yokluğu, sağlık sistemimizin işleyişini tehdit etmektedir. İlaca erişim, her bireyin temel hakkıdır" denildi.

16 YILDIR DÜZENLEME YOK

Saydan mektubunda özetle şu ifadelere yer verdi:

"Bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Bizler, halkımızın sağlığı için hizmet vermeye çalışırken hastalarımız, reçetelerindeki ilaçları bulabilmek için eczane eczane dolaşmak zorunda kalıyorlar. Bu durumu sadece izlemekle yetinemeyiz; Halk sağlığı için ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Bugüne kadar pek çok zorluğa rağmen hizmet vermeye devam ettik, ancak ilk kez bu kadar çaresiz hissediyoruz. Tek amacımız, eczanelerimizi yaşatmak ve hizmetimizi kesintisiz sürdürebilmektir. Biz eczacılar, fakültelerimizde 'tüccar' değil 'bilim insanı' olarak yetiştirildik. Ancak ilaç firmaları ticari kuruluşlardır ve daima kâr-zarar hesabı yaparak hareket ederler. Maalesef, bu firmalar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) taahhüt ettikleri Kamu Kurum İndirimlerini (KKİ) uygulamaktan imtina etmektedirler. SGK, keyfi olarak hareket eden firmalara yaptırım uygulamadığı için bu indirimlerin zararı da eczacıların sırtına yeni bir kambur olarak yüklenmiştir. Üstelik bu firma ve ilaçların sayısı SGK'nin kayıtsızlığı sebebiyle her geçen gün daha da artmaktadır. Kamu kurum indirimlerinin uygulanmasını sağlamak SGK'nin sorumluluğundadır. Kurum, firmalara bu indirimleri uygulatamıyorsa istirham ediyoruz, ilaç hizmetimizi zorlaştıran bu indirimler kaldırılsın. Bunun yerine, eczanelerin aracı olmadığı, firma ile kurum arasında doğrudan mahsuplaşılan adil bir kamu kurum indirim sistemi acilen devreye alınmalıdır. Küresel enflasyon dalgası, eczanelerimizi de derinden etkilemektedir. İFK olarak da bilinen, ilaçta kârlılık baremlerinin belirlendiği İlaç Fiyat Kararnamesinde 16 yıldır yeterli bir düzenleme yapılmamıştır. Eczane işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli unsur olan eczacı kâr oranları, belirlenen kademeler nedeniyle giderek azalmaktadır."

KUR FARKI SORUNU

Bir diğer sorunun ise kur farkı olduğu kaydedilen mektupta "Avro kuru 38 TL seviyesine ulaşmışken, ilaç fiyatlandırmasında esas alınan 'Dönemsel Avro Kuru'nun 21,67 TL olarak belirlenmiş olmasıdır. Tüm dünyada yaşanan ekonomik iklim değişimi sebebiyle reel kur ile dönemsel avro kurunun arasındaki makas gün geçtikçe açılmakta; bu ciddi fark da ilaç tedariğinde kesintilere ve piyasada bulunabilirlik sorunlarına neden olmaktadır. Kur güncellemesinin yılda bir kez olması ile birleşince her yıl güncelleme sonrasında piyasaya verilen ilaçlar bir süre sonra bulunamaz hale gelmektedir. Bu durum, uzun yıllardır uygulamada olup haklımızın ilaca uygun fiyatlı erişimini sağlayan 'İlaç Fiyat Kararnamesi'nin artık miadını doldurduğunu ve ilaca erişimi kolaylaştırmaktan çok güçleştirdiğini de anlatmaktadır. Günümüz ekonomik koşullarını daha iyi yansıtan ve ilaç hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlayacak yeni bir İlaç Fiyat Kararnamesi ile yeni bir fiyatlandırma modeli, eczanelerimizin ayakta kalmasını sağlamak yanında ilaç tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların önüne geçecektir. Yeni ve modern bir ilaç fiyat kararnamesi hazırlanana kadar eczacı karlılığının belirlenmesinde kullanılan baremlerin güncellenmesi ve karlılıkların yeniden gözden geçirilmesi eczacılara can suyu olacak derecede önemlidir" denildi.