Eczacılardan SGK’ye mektup

Haber Merkezi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) “Eczacılar ilaç hizmeti veremeyecek duruma geldi” diyerek 8 maddelik açık mektup gönderdi. Mektupta özetle şunlar yer aldı:

• SGK’nin reçetelerin Türkiye genelinde aynı koşullarda ödenmesinin sağlamasını talep ediyoruz.

• Medula sisteminde ilaçların nasıl ödenmesi gerekiyorsa o şekilde reçete ve rapor düzenlenmesi sağlanmalıdır.

• Kamu kurum indirimleri hakkında yasal düzenleme yapılmalı.

• Sahte rapor ve reçete yazımı nereden kaynaklanıyorsa cezai tahsilatının oradan yapılmasını istiyoruz.

• SGK’den reçete başı nöbet ücreti istiyoruz. Nöbetlerde reçete başına makul bir nöbet ücretinin verilmesini talep ediyoruz.

• 30 bin eczane olarak, hiçbir yasal zorunluluğumuz olmamasına rağmen, gece gündüz demeden “muayene ücretlerini” 30 bin noktada ücretsiz tahsil ediyoruz. Bizler eczacıyız, SGK’nin sorunları görmezden gelinmemesini ve isteklerimizin artık göz ardı edilmemesini istiyoruz.