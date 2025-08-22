Eczacılık kontenjanı özellerde %78 arttı

Eczacılık fakülte sayısında yaşanan hızlı artış eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilerken, mezun sayısının kontrolsüz biçimde artması da işsizlik sorununu derinleştiriyor. Sayıları her geçen gün artan ve 60’ı geçen eczacılık fakültelerine bir de artan kontenjan eklenince işsizlik sarmalı daha da derinleşiyor. Özellikle son iki yılda özel üniversitelerdeki kontenjan sayıları yüzde 78 arttı. Bu durum tepki çekti.

1997 yılına kadar 7 tane eczacılık fakültesi varken, bu sayı bugün 63 oldu. Eğitim veren eczacılık fakültelerinden ise sadece 16’sı tam akredite eczacılık eğitimi veriyor. Diğer fakültelerin büyük kısmı yeterli akademik kadroya ve fiziksel altyapıya sahip değil. Devlet üniversitelerindeki kontenjan sayılarındaki yüzde 38’lik azalma sektör için olumlu bir durum gibi görünse de mevcut kontenjan sayıları hayli fazla. Özel üniversitelerde 2025 yılı kontenjan sayısı 1685 iken, devlet üniversitelerindeki kontenjan sayısı ise 1773. Yani 2025 yılında toplamda 3458 öğrenci alımı yapılacak.

İŞSİZLİK GERÇEĞİ

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, 36 tane devlet üniversitesi, 22 tane de özel üniversite olmak üzere toplam 58 eczacılık fakültesinin öğrenci alımı yaptığını hatırlatarak, “Eczacılık fakülte sayıları ve kontenjanları sektörü endişelendirirken mezun olanlar da işsizlik gerçeği ile yüz yüze kalıyor” dedi.

Saydan, konuyla ilgili şunları söyledi: “Ülkemizdeki eczacılık fakültelerinin yalnızca 16’sı tam akreditasyon alabilmiş durumda. Bu veri, çok sayıda fakültenin eğitim standardı bakımından yetersiz olduğunu ve eczacılık eğitiminin kalitesinin ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Öte yandan, artan fakülte ve kontenjanlarla birlikte mezun sayısı da her yıl artıyor, fakat kamuda ve özel sektördeki istihdam olanakları aynı ölçüde artmıyor. Bütün bunların sonucu olarak işsiz eczacı sayısı çoğalıyor. Şu anda eczacılık fakültelerinde eğitim gören öğrenci sayısı yaklaşık 25 bin. Mesleğimiz için eczacılık fakültelerine öğrenci alım kontenjanlarının ülke ihtiyacına göre azaltılması, eczacılık lisans programına yerleştirme başarı sıralaması barajının en az 50 bine yükseltilmesi, yeterli öğretim üyesi ve teknik altyapısı olmayan eczacılık fakültelerinin kapatılması veya öğrenci alımının durdurulması, Akreditasyon sürecine girmemiş veya başarısız olan fakültelerin eğitim vermesinin sınırlandırılması, Eczacılık eğitimine yönelik denetim, gözetim ve kalite güvence mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi çok önemli.”