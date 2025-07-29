''Eczaneler kayıt dışı" diyen Şimşek'e eczacılardan tepki

Haber Merkezi

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, eczanelerin kayıt dışı ekonomiyle birlikte anılmasının büyük bir haksızlık olduğunu söyledi.

Üney, yaptığı açıklamada Bakan Şimşek'in konuşmasında serbest eczacıların ortalama aylık brüt gelir beyanını belirttiğini ve bu rakamı devlette çalışan bir eczacının brüt maaşıyla kıyasladığını anımsatarak "Eczacıları kamuoyu nezdinde kayıt dışı ekonominin bir parçası gibi göstermiştir. Bakan’ın eczacıları kayıt dışılıkla özdeşleştiren bu ifadelerini büyük bir haksızlık olarak değerlendiriyoruz, üzüntüyle karşılıyoruz" diye konuştu.

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Üney, şöyle devam etti:

"Ülkemizde eczaneler şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya sahiptir. Sağlık Bakanlığımızın İlaç Takip Sistemi (İTS) sayesinde, ülkemizdeki her kutu ilacın serüveni, üretim bandından hastaya ulaşana dek milimetrik olarak kayıt altındadır. Eczaneden sunulan her bir ürünün bedeli, devletin ilgili birimlerince anbean takip edilmektedir. Eczanelerdeki satışlar otomatik olarak kayıt altında yapılmaktadır. Bu yönüyle eczaneleri kayıt dışılıkla özdeşleştirmek, hakkaniyetli bir değerlendirme olmaktan uzaktır. Bakan’ın işaret ettiği gelir beyanı, bir kayıt dışılık değil; tam tersine eczanelerimizin yaşadığı ekonomik daralmanın resmi belgesidir. Meslektaşlarımız enflasyonist ortamda eczanelerin işletme giderlerini (kira, personel maaşları, elektrik, doğal gaz vb.) karşılamaktan uzaktır.

Eczacılar, 7 gün 24 saat halk sağlığı için nöbet tutan, halkın en yakın sağlık danışmanı olan, pandemide ve depremde en ön safta canı pahasına görev yapan bir meslek grubudur. Böylesine fedakârca ve hayati rol üstlenen meslektaşlarımızın, kayıt dışılık gibi gayriahlaki bir ithamla yan yana anılması, son derece yanıltıcıdır ve meslektaşlarımızı derinden yaralamıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı, sorunun kaynağını yanlış yerde aramaktan vazgeçmeye davet ediyoruz. Kayıt dışı ekonominin denildiğinde bakılması gereken yer, her işlemi kayıt altında olan eczaneler değil, denetimsiz alanlardır. Çözüm, eczacıları töhmet altında bırakmak değil; eczanelerin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayacak, halkın ilaca kesintisiz erişimini güvence altına alacak tedbirleri acilen hayata geçirmektir.”