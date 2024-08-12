Eczanelere milyonlarca liralık ceza: Fatura holdinglere değil, eczacıya

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı müfettişler tarafından eczanelere yönelik ödeme kaydedici cihaz ve pos cihazı entegrasyonu, fiş ve fatura işlemleri, kira ödemeleri, envanter, kayıt dışı istihdam gibi konular ile ilgili denetimler yapılıyor. Yapılan denetlemelerde eczanelere fiş başına 10 bin TL cezaları kesildiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre ülke genelinde birçok eczaneye ceza kesilirken, kesilen cezaların toplam tutarının milyonlarca lirayı geçtiği belirtildi. Eczacılar "Bir sürü şirketin vergi borcu silinirken, vergi düzeyi en yüksek olan eczacıların bu muameleye maruz kalması hoş deği" dedi.

ADALETLİ BULMUYORUZ

BirGün’e konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şeker Pınar Özcan, “Meslektaşlarımızdan sürekli geri dönüşler alıyoruz ve yüksek miktarda kesilen cezalar bulunuyor. Bir yazar kasa entegrasyonu sorunumuz var ve pratikteki uygulamaların yazar kasayla entegrasyonunu bir anda sağlamak kolay değil. Örneğin reçete sayısına bakılarak müfettişler tarafından fiş kesilmiş ama bir aileden birden fazla kişinin satışı tek seferde yapılmış olabilir. Bu tip yanlış cezalar var. Bunlar tamamen eczanede pratiğini bilmemekten kaynaklı yaşanıyor. Bir anda baskın gibi denetim yapılması bizleri rahatsız etti. Yani işin yapılış şeklinden dolayı üzgünüz. Bir sürü şirketin vergi borcu silinirken, vergi düzeyi en yüksek olan eczacıların bu muameleye maruz kalması hiç hoş olmadı” diye konuştu.

Özcan, şunları dile getirdi: “Bizim vergiden kaçma gibi bir durumumuz yok. İlaçların yüzde 90’ı zaten SGK’ya veriliyor. Eczanelerin faturaları, girişleri ve çıkışları her şeyi tamamen belli. Yaptığımız işlemlerin neredeyse tamamı zaten devlete fatura ediliyor. Buna rağmen eczanelere baskın yapmak gerçekten adaletsiz hissettirdi. Başka şirketlerin milyonlarca liralık vergi cezaları silinirken iki fiş eksik kesildi diye ceza kesilmesini adaletli bulmuyoruz. Vergi kutsaldır ama herkese eşit ve adil davranılırsa.”

Eczacı Pınar Özcan

İstanbul Eczacı Odası Başkanı

Ankara Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada da “Türkiye, Anayasal ilkeye rağmen OECD ülkeleri arasında verginin en az toplandığı ve en adaletsiz vergi sistemine sahip ülkelerden birisidir. Hastalara sunulan her ilacın bizzat devletin kontrolünde olduğu, yıl içinde birçok yetkili kurum tarafından düzenli şekilde denetlenen eczaneler, vergi usulsüzlüklerinin yapıldığı işletmeler değil; aksine vergi konusunda yasal yükümlülüklerini harfiyen yerine getiren birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır. Bu bakımdan eczacıların vergi ödeme konusunda en güvenilir meslekler arasında olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Sosyal devlet ilkesinin ve demokratik rejimin temel ilkelerinden olan adil vergilendirme sistemi oluşturulmasını talep ediyor; vergi denetimlerinin tüm sektörlere yönelik adil, şeffaf ve hakkaniyetli şekilde yapılmasını istiyoruz” denildi.

SIKINTILAR YETKİLİLERE İLETİLMİŞ!

Türk Eczacılar Birliği (TEB) ise denetimlerin 6 Ağustos'ta eczanelerde eş zamanlı olarak başladığı anımsatılarak, özetle şu ifadelere yer verildi: "Tüm mali işlemler ve iş süreçleri kayıt altında olmasına karşılık; eczanelerin çalışma ve hizmet gereklilikleri ile uyuşmayan denetim uygulamaları nedeniyle sahada yaşanan sorunlar, denetleme esnasındaki bölgesel uygulama farklılıkları ve uygunsuz olarak değerlendirilen durumlar, denetimlerin deprem nedeniyle mücbir sebep hali devam eden illerimizde de gerçekleştirilmesinin yarattığı sıkıntılar yetkililere ifade edilmiştir. Süreç Bölge Eczacı Odalarımızla da paylaşılmış, sahada karşılaşılan olumsuzlukların birliğimize bildirilmesi ve birliğimiz tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde çözümlenmesi için görüşmelerin sürdürüleceği bilgisi verilmiştir" denildi.