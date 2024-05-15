Eczaneye bebek arabasıyla geldi bin 500 TL’lik güneş kremi çaldı

Esenyurt‘ta bir eczaneye bebek arabasıyla giden kadın ilaçları alıp ödemeyi yaptıktan sonra yaklaşık, bin 500 TL değerinde güneş kremi alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 14.24 sıralarında Saadetdere Mahallesi Tonguçbaba Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bebek arabasıyla birlikte eczaneye ilaç almak için gelen kadın, ilaçlarını aldıktan sonra ödemeyi yapıp bebek arabasına yöneldi. Daha sonra eczanenin girişinde bulunan raftan yaklaşık bin 500 TL değerinde güneş kremi alıp sakin bir şekilde eczaneden çıkarak kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



