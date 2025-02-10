Eda Erdem Dündar kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi pozisyonda oynamaktadır? Kariyeri ve başarıları

Eda Erdem Dündar, Türk voleybolunun en büyük isimlerinden biri olarak tarihe geçmiş bir sporcudur. Hem Fenerbahçe Medicana'nın hem de Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı olan Eda Erdem, liderliği, sahadaki kararlılığı ve olağanüstü blok yeteneğiyle tanınıyor. Peki, Eda Erdem Dündar kimdir, kaç yaşındadır, hangi pozisyonda oynamaktadır ve kariyerinde hangi büyük başarılara imza atmıştır? Detaylar şöyle:

EDA ERDEM DÜNDAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Tam Adı: Eda Erdem Dündar

Doğum Tarihi: 22 Haziran 1987

Doğum Yeri: İstanbul, Türkiye

Yaşı: 36 (2025 itibarıyla)

Boyu: 1.88 m

Pozisyon: Orta Oyuncu (Middle Blocker)

Takımı: Fenerbahçe Medicana

EDA ERDEM DÜNDAR VOLEYBOLA HANGİ TAKIMDA BAŞLADI?

Eda Erdem, 2000 yılında Beşiktaş altyapısında voleybola başladı ve hızla gelişim göstererek 2004 yılında Beşiktaş’ın A takımına yükseldi. 2008 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Eda, kulübün efsanevi isimlerinden biri haline geldi.

2005 yılından itibaren Türkiye A Milli Takımı formasını giymeye başladı ve bugüne kadar 300’den fazla kez milli formayı terletti.

EDA ERDEM HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Eda Erdem’in ana pozisyonu "Orta Oyuncu"dur (Middle Blocker).

Bu pozisyon, hem hücumda hem de savunmada büyük sorumluluk gerektirir. Eda Erdem, üstün blok yeteneği, güçlü servisleri ve etkili smaçları ile Türkiye’nin en iyi orta oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Orta oyuncular, rakibin hücumlarını kesmek için bloklarda aktif rol alırken, aynı zamanda hızlı hücumlarla sayı üretirler. Eda Erdem’in blok ve smaç konusunda uzmanlaşmış olması, onu hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada en iyi orta oyunculardan biri haline getirdi.

EDA ERDEM DÜNDAR'IN KARİYERİ VE KULÜP BAŞARILARI

Eda Erdem, Fenerbahçe’de uzun yıllardır forma giyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçe Opet’in kaptanı olarak, sayısız yerel ve uluslararası başarıya imza attı.

EDA ERDEM DÜNDAR'IN FENERBAHÇE İLE KAZANDIĞI BAŞARILAR

5 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (2008-2009, 2009-2010, 2014-2015, 2016-2017, 2022-2023)

2 CEV Şampiyonlar Ligi Madalyası (2012 Şampiyonluk, 2010 İkincilik)

Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu (2010)

4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu

3 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu

2022-2023 AXA Sigorta Kupa Voley İkinciliği

Eda Erdem, Fenerbahçe formasıyla sadece ulusal liglerde değil, Avrupa ve dünya çapında da önemli başarılar elde etti.

EDA ERDEM DÜNDAR MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Eda Erdem Dündar, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın efsanevi kaptanlarından biridir ve milli forma ile büyük başarılar kazandı.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI İLE KAZANDIĞI BAŞARILAR

2023 Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu

2023 Avrupa Şampiyonluğu

2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2018 Voleybol Milletler Ligi İkinciliği

2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2011 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2021 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2021 Voleybol Milletler Ligi Üçüncülüğü

Eda Erdem, milli takımın kazandığı en büyük uluslararası zaferlerde başrol oynadı. 2023 yılında Türkiye’yi ilk kez Avrupa Şampiyonu ve Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu yapan kadronun kaptanı olarak tarihe geçti.

EDA ERDEM DÜNDAR'IN BİREYSEL BAŞARILARI

Sadece takım olarak değil, bireysel olarak da dünyanın en iyi voleybolcularından biri olduğunu kanıtladı.

Ödüller ve Kişisel Başarılar:

FIVB Son 10 Yılın En İyi 100 Voleybolcusu Listesi (2021)

2021, 2022, 2023 Sultanlar Ligi "En İyi Orta Oyuncu" Ödülü

2017, 2018, 2019, 2021 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2015-2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2010 Dünya Kulüpler Kupası En İyi Servis Atan Oyuncu

Bu ödüller, Eda Erdem’in sahadaki etkisini ve başarısını kanıtlayan en büyük göstergelerden biridir.