Eda Kuş’u katleden katil erkek tutuklandı

Haber Merkezi

İzmir’de Erdinç Ballıkaya’nın hafif ticari aracında başından vurulan 29 yaşındaki Eda Kuş’un cenazesi Buca’da toprağa verildi. Ballıkaya ise tutuklandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Aykut E. ise börekçide oturan evli olduğu 25 yaşındaki Mavuş E.’yi 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayıp, yanındaki 35 yaşındaki Hayrullah Karadeniz’i ise öldürdü.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Mavuş E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra Aykut E.’nin otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi’nde önü kesilerek durdurulup içindeki Aykut E. gözaltına alındı.

Mersin’de ise iki gün önce evli olduğu 50 yaşındaki Leyla Çakmak’ı ve 8 yaşındaki oğlu M.E’yi öldürüp kaçan Zafer Çakmak’ın intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Yaralı şekilde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen zanlının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.