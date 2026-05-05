Eda Tekcan'dan yeni sergi: 'Yankılar'

Red Rouge Art, 6-30 Mayıs tarihleri arasında, ritim ve görsel rezonans üzerine kurulu güçlü bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Grafik sanatlar ve baskı resim alanındaki ustalığıyla tanınan Eda Tekcan, yeni kişisel sergisi “ECHOES – Yankılar” ile izleyiciyi yalnızca bakmaya değil, görmenin kendisini sorgulamaya davet ediyor.

Sanatçının son dönem üretimlerine odaklanan bu seri, “yankı” kavramını fiziksel bir olgudan çıkararak zihinsel ve görsel bir deneyime dönüştürüyor. ECHO, burada dışarıdan gelen bir ses değil; içeride başlayan, çoğalan ve katmanlanan bir “görme hali” olarak karşımıza çıkıyor.

Eserler, “yankı nedir?” sorusunu görselleştirirken basit bir tekrar fikrinin ötesine geçiyor. Her form, her renk geçişi bir öncekini yeniden üretirken aynı zamanda değiştiriyor. Böylece ortaya çıkan şey bir tekrar değil; çoğalan, dönüşen ve evrilen bir süreç oluyor.

EDA TEKCAN HAKKINDA

1973 doğumlu olan Eda Tekcan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nden fakülte birincisi olarak mezun olmuş; akademik ve sanatsal üretimini uzun yıllardır paralel olarak sürdürmüştür. Baskı resim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan sanatçı, aynı zamanda eğitmen kimliğiyle de önemli bir etki alanı yaratmıştır.

Kurucusu olduğu IMOGA Art Space ile sanat üretimini kolektif bir zemine taşıyan Tekcan, son yıllarda Çamlıca’daki atölyesinde yoğunlaşan yeni dönem çalışmalarını bu seride bir araya getiriyor.