Edanur Gezer soruşturması: Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin İBB çalışanı 4 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si serbest bırakılırken 1'i tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kapatılmayan, su dolu bir çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili gelişme yaşandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İBB'de çalışan ikisi kepçe operatörü, biri işçi, biri mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 3'ü gözaltına alındı.

İBB iştiraki Ağaç AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

MAKİNE TEKNİKERİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan makine teknikeri Furkan K. tutuklandı. Kepçe operatörü ve tesisat ustası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin teftiş sürecinin başlatıldığını ve adli makamların soruşturmasının devam ettiğini belirtmişti.

"Küçük Edanur’un, İBB’ye ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz" demişti.