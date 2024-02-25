Edanur Tulum, Paris 2024 kotası için çalışıyor

Rekortmen milli atlet Edanur Tulum, 400 metrede 53.32 saniyelik derecesini geliştirerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alan 18 yaşındaki milli atlet, 400 metrede elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

Edanur Tulum, bu yıl Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası'nda 400 metreyi 54.02 saniyede koşarak, Nevin İnce'ye ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu egale etti.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede ikinci olan Edanur, aynı organizasyonda 4x400 bayrak yarışında da milli takımla altın madalyaya uzandı.

Edanur Tulum, 2023'te de Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) 400 metrede elde ettiği 53.32'lik dereceyle 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı.

Milli sporcu, Türkiye Atletizm Federasyonunun takviminde yer alan turnuvalarda bu derecesini geliştirerek 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak için Eskişehir'deki Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürüyor.